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14 Nis 2024 - 15:59- Asayiş G:

9 günlük tatilde 291 trafik kazası

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde il genelinde 291 trafik kazası meydana geldiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
9 günlük tatilde 291 trafik kazası mask
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159 KİŞİ YARALANDI

6 Nisan’da başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazaları yine eksik olmadı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli’nin 9 günlük kaza bilançosunu duyurdu. Vali Yavuz, il genelinde 291 trafik kazası meydana geldiğini, bunların 177’sinin maddi hasarlı olduğunu, 113’ünün ise yaralamayla sonuçlandığını aktardı. Vali Yavuz, meydana gelen 1 trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve kazalarda 159 kişinin yaralandığını söyledi. Acı tabloyu paylaşan Vali Yavuz açıklamasında ayrıca, “Değerli vatandaşlarımız, lütfen trafik kurallarına uyalım!” diyerek uyarıda da bulundu. 

# Ramazan, Kocaeli, trafik kazası, sosyal

14 Nis 2024 - 15:59 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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