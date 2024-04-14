9 günlük tatilde 291 trafik kazası

159 KİŞİ YARALANDI

6 Nisan’da başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazaları yine eksik olmadı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli’nin 9 günlük kaza bilançosunu duyurdu. Vali Yavuz, il genelinde 291 trafik kazası meydana geldiğini, bunların 177’sinin maddi hasarlı olduğunu, 113’ünün ise yaralamayla sonuçlandığını aktardı. Vali Yavuz, meydana gelen 1 trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve kazalarda 159 kişinin yaralandığını söyledi. Acı tabloyu paylaşan Vali Yavuz açıklamasında ayrıca, “Değerli vatandaşlarımız, lütfen trafik kurallarına uyalım!” diyerek uyarıda da bulundu.