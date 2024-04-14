Karamürsel’den kritik galibiyet: 1-0

GOL SEZGİN’DEN GELDİ

Haftaya lider Bağdatspor’un 2 puan gerisinde 2.sırada giren Karamürselspor sahasında oynadığı maçta 2 puan önünde olduğu Beylikbağı ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta sarı lacivertliler 78.dakikada gelişen atakta duran top organizasyonunun sonunda Sezgin Bektaş ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Golden hemen önce 10 kişi kalan Beylikbağı takımı geriye kalan dakikalarda pozisyon bulamadı. Karamürselspor’da ise Eray 86.dakikada çift sarı karttan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.