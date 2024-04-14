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Karamürsel’den kritik galibiyet: 1-0

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Süper Lig Play-Off  Grubu’nda sahasında oynadığı maçta Beylikbağı’nı konuk eden Karamürselspor rakibini tek golle yenmeyi başardı. Sarı lacivertliler ilk iki yolunda kritik bir galibiyet aldı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Karamürsel’den kritik galibiyet: 1-0
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GOL SEZGİN’DEN GELDİ

Haftaya lider Bağdatspor’un 2 puan gerisinde 2.sırada giren Karamürselspor sahasında oynadığı maçta 2 puan önünde olduğu Beylikbağı ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta sarı lacivertliler 78.dakikada gelişen atakta duran top organizasyonunun sonunda Sezgin Bektaş ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Golden hemen önce 10 kişi kalan Beylikbağı takımı geriye kalan dakikalarda pozisyon bulamadı. Karamürselspor’da ise Eray 86.dakikada çift sarı karttan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

14 Nis 2024 - 16:25 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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