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Şehir dışından gelip oto galeriyi kurşunladılar: 1 yaralı, 4 gözaltı

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Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir oto galeri, şehir dışından gelen kişiler tarafından kurşunlandı. Meydana gelen olayda galeri sahibi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı ve 3’te silah ele geçirildi.

Şehir dışından gelip oto galeriyi kurşunladılar: 1 yaralı, 4 gözaltı
Şehir dışından gelip oto galeriyi kurşunladılar: 1 yaralı, 4 gözaltı
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Olay, Erenler ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir dışından geldikleri ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu öğrenilen şahıslar, O.K.’nin sahibi olduğu oto galeriyi kurşunladı. Kurşunların hedefi olan O.K. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı O.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 silah ile birlikte 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

# polis, sevk, Sakarya

14 Nis 2024 - 16:28 İHA Sakarya- Asayiş --- Okunma

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