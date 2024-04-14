Kocaeli Jandarması’ndan 24 saat otoyol denetimi

MÜDAHALE ETTİLER

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince sorumluluk alanlarında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu’nda adeta olağanüstü hal ilan etti. Ağır tonajlı araçların ve kamyonların geçişlerine izin verilmediği otoyol hem havadan hem de karadan 24 saat denetlendi. Radar uygulamaları aralıksız devam ederken devriye gezen jandarma ekipleri yol boyunca hatalı duraklama yapan araçlara müdahale etti.

CAYROKOPTER İLE HAVADAN DENETİM

Denetimler tatilin ilk gününde başlarken Kuzey Marmara Otoyolu cayrokopter ile havadan izlendi. Siren sesleri ile alçak uçuş yapan cayrokopter hatalı sollama ve aşırı hız yapan araçların plakalarını tek tek tespit etti. Otoyol üzerinde hatalı duraklama yapan araçlar belirlenerek kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

24 SAAT DENETLENDİ

Kazaların en fazla hatalı duraklama ve uykusuzluk sebebi ile meydana geldiği Kuzey Marmara Otoyolu’nda yapılan denetimler 24 saat aralıklı olarak devam etti. Jandarma devriye araçları zaman zaman sirenlerini açarak sürücülerin dalgınlık ve uyku hallerinin giderilmesini sağladı. Devriye gezen jandarmalar sürücülere sıklıkla uyarılarda bulundu. Radar araçları hız kontrollerine aralıksız olarak devam ederek hız yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

SON GÜN ACI HABER

Bayram tatilinin son günüde sabahın ilk ışıkları ile Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli bölgesinde meydana gelen kazada A.S. (39) ve kızı S.S. (17) hayatını kaybetti. Kazaya sürücülerin dikkatsizliği ve uyku hallerinin sebep olduğu iddia edilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

KUZEY MARMARA’DA KAZALARIN SEBEBİ

Otoyollarda meydana gelen kazaların genellikle yol hipnozu ve hatalı duraklamalardan kaynaklandığını belirten uzmanlar, hipnozla başa çıkmak için molalar verilmesini önerdi. Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik olmamasının yanı sıra 6 şeride çıkan yolda sıklıkla yol hipnozu meydana geldiğini belirten uzmanlar, kazaların bu sebeple oluştuğu görüşünde. Özellikle gece saatlerinde meydana gelen kazaların birçoğunun yol hipnozu esnasında öndeki aracı fark edememe durumu ile yaşandığı belirtildi.

MOLA VERMEK ŞART

Yol hipnozuyla başa çıkmanın tek yöntemi 2,5 saatte bir mola vererek beyni uyandıracak hareketler yapmak. Verilen molalarda 5-6 dakika vücudu hareket ettirerek beyni yeniden aktif hale getirmek gerekiyor. Yola çıkmadan önce sürücünün en az 5 saat uyuması ve uykusuz olmaması gerekir. Aracın aşırı sıcak olmaması ve sürücünün bol bol su içmesi de yol hipnozunu engellemeye yardımcı olurken aracın sık sık havalandırması da faydalı bir önlem.

HATALI DURAKLAMA

Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaklaşık 60 kilometrede bir dinlenme tesisi ve mola alanı bulunuyor. Buna rağmen bazı umursamaz sürücüler yol kenarında duraklama yapıyor. Acil olmayan sebeplerle sigara içmek, sürücü değiştirmek gibi nedenlerle duraklama yapan araçlar büyük tehlike oluşturuyor. Birçok ölümlü kaza, hatalı duraklama yapan araçların fark edilmemesi sebebi ile yaşanıyor. Jandarma ekipleri tarafından hatalı duraklamalara ceza yazılırken sürücüler mola alanlarına yönlendiriliyor.