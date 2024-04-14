Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren zanlı tutuklandı

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Eşi Petek Aksak'ı silahla öldürmek suçundan gözaltına alınan Berşan Aksak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çelik yelekle adliyeye getirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Şükrüpaşa Mahallesi'nde aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Berşan Aksak, eşi Petek Aksak'ı silahla vurmuş, ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Berşan Aksak polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Petek Aksak için Yeniimaret Mahallesi'ndeki Bademlik Camisi'nde tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aksak'ın cenazesi Yeniimaret Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Aksak'ın ailesi, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftin 4 yaşında bir kızlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA