Körfez kaçtı, Bağdat yakaladı: 2-2

YASİN PENALTIYI KAÇIRDI



Esentepe Stadı’nda oynanan karşılaşmada öne geçen taraf ev sahibi ekip oldu. Körfez Gençlerbirliği Umut’un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından Körfez temsilcisi Yasin Yavan ile penaltıdan yararlanamadı. İlk yarısı 1-0 biten maçın 2.yarısında Bağdatspor Mert Yavuz ile skora dengeyi getiren golü attı. Körfez Gençlerbirliği Umut ile bir kez daha öne geçti. Bağdatspor maçın son bölümünde skora dengeyi getiren golü attı ve karşılaşma 2-2 sona ermiş oldu. Çayırovaspor ise sahasında Darıca Türkeli'ni yenerek çok önemli bir galibiyet almış oldu.