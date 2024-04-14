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Körfez kaçtı, Bağdat yakaladı: 2-2

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Süper Lig Play-Off Yükselme Grubu’nda haftanın kritik maçlarından birinde Körfez GB ile Bağdatspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma 2-2 sona erdi

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Körfez kaçtı, Bağdat yakaladı: 2-2 mask
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YASİN PENALTIYI KAÇIRDI


Esentepe Stadı’nda oynanan karşılaşmada öne geçen taraf ev sahibi ekip oldu. Körfez Gençlerbirliği Umut’un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından Körfez temsilcisi Yasin Yavan ile penaltıdan yararlanamadı. İlk yarısı 1-0 biten maçın 2.yarısında Bağdatspor Mert Yavuz ile skora dengeyi getiren golü attı. Körfez Gençlerbirliği Umut ile bir kez daha öne geçti. Bağdatspor maçın son bölümünde skora dengeyi getiren golü attı ve karşılaşma 2-2 sona ermiş oldu. Çayırovaspor ise sahasında Darıca Türkeli'ni yenerek çok önemli bir galibiyet almış oldu.

# Körfez

14 Nis 2024 - 17:59 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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