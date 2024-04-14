Derincespor 2-0’ı koruyamadı

MELİK DERİN’İN GOLLERİ YETMEDİ

Derincespor, zorlu Iğdır FK deplasmanında ilk yarıyı 13.dakikada Melik Derin’in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla sona erdi. Derincespor, maçın ikinci yarısında 58.dakikada son haftaların formda ismi Melik Derin ile farkı ikiye çıkardı. 2-0 öne geçen, galibiyet için umutlanan temsilcimiz, 5 dakika arayla kalesinde iki gol gördü. 61.dakikada sonradan oyuna giren Süleyman Güneş farkı 1’e indirdi. 4 dakika sonra Mücahit Can Akçay skoru 2-2’ye getiren golü attı. 2-2 biten maçta Derincespor, puanını 34’e çıkardı, averajla haftaya düşme hattının üzerinde giriyor. Derincespor, Pazar günü evinde Somaspor’u konuk edecek.

IĞDIR FK: 2 DERİNCESPOR:2

STAT: Iğdır

HAKEMLER: Taner Tuncer, Metin Yalçın, Furkan Ulu

IĞDIR FK: Furkan Köse xx, Ali Ülgen xx, Hasan Hatipoğlu xxx, Mehmet Tayfun xxx, Enes Alıç xx, Hakan Yavuz xx (Dk.59 Süleyman Güneş xx), Enes Keskin xx, Mert Çölgeçen xxx, Halil İbrahim Sönmez xx (Dk.69 Enes Soy xx)Mert Örnek xx, Mücahit Can Akçay xx

DERİNCESPOR: Hüseyin Yılmaz xx, Hüseyin Karabey xx, Canberk Ömer xx, Furkan Şeker xx, Alpay Çelebi xx, Fatih Cerlek xx (Dk.78 Ege Özkayımoğlu x) Hamza Ok xx (Dk.67 Murat Ayhan xx), Alperen Pak xx, Melik Derin xxx, Berat Ali Genç xx (Dk.78 Erdi Can x) Taha Aydınlı xxx

GOLLER: Dk.13 ve 58 Melik Derin, Dk.61 Süleyman Güneş, Dk.65 Mücahit Can Akçay