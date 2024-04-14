Darıca’dan üç altın puan

GOL HOZAN HARMAN’DAN



Haftalardır galibiyete hasret kalan, düşme hattına yaklaşan Darıca GB, averajla kırmızı çizginin üzerinde yer alıyordu. Pazar günü de sahasında konuk ettiği Kuşadasıspor karşısında maça çok iyi başladı. 11.dakikada Ali Ekber’in ortasında Hozan Harman top boş kaleye gönderdi, Darıca GB bu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci 45 dakikada skoru korumayı başaran Darıca G:, sahadan 1-0 galip ayrıldı, haftalar sonra 3 puan sevinci. 22 puana ulaşan Darıca GB, 21 Nisan Pazar günü deplasmanda Ağrıspor ile karşılaşacak.



DARICA GB: 1 KUŞADASISPOR: 0

STAT: Darıca

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz, Enes Berk Güçlü, Oğuzhan Anıl

DARICA GB: Eren Bilen xxx, Enes Aydın xxx, Yunus Emre Alagöz xxx, Hozan Harman xx (Dk.17 Barış Sungur xx), Emre Özer xxx, Ali Ekber Öz xxx, Cenk Alptekin xxx, Recep Yurdakul xxx, Emre Nasuh xxx (Dk.88 Maksut Pune), Savaş Çakır xx (Dk.70 Cafer Tosun xx), Faik Kartal Duran xxx

KUŞADASISPOR: Yunus Emre Kırdal xx, Batuhan Özduran xx, Atakan Aybastı xx, Murat Türkkan xx, Volkan Fındıklı xx, Yunus Emre Duyan xxx, Buğra Çağlıyan xx (Dk.46 Taha Yalçıner xx),Oğuzhan Erdoğan xx, Malik Karaahmet xx, Yavuz Selim Tek xx, Aykut Çift xx (Dk.72 Hasan Demir x)

GOL: Dk.11 Hozan Harman