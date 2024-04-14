Kocaeli Eurovision için en fazla oy kullanılan yedinci şehir oldu

81 İL OYLAMASI’NA KATILIM ARTTI

Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl İsveç’in Malmö kentinde düzenlenecek. Yarışmanın 7 Mayıs’ta birinci yarı finali, 9 Mayıs’ta ikinci yarı finali ve 11 Mayıs’ta ise büyük finali yapılacak. 37 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışma öncesi yarışma severler de çeşitli etkinliklerle heyecanı yaşıyor. Türkiye’deki Eurovision severlerin takip ettiği sosyal medya yayıncısı Eurovision Türkiye, 2016’dan beri yaptığı ’81 İl Oylaması’ isimli etkinliği bu yıl da gerçekleştirdi. Son olarak 2012’de Eurovision Şarkı Yarışması’na katılan daha sonra bir daha yarışmaya katılmayan Türkiye’de, 2023’deki oylamaya 1490 kişi katılırken bu yıl sayı arttı.

KOCAELİ’DEN 34 KİŞİ OY KULLANDI

Etkinliğin sonuçları 20 Nisan, saat 21.00’de yayınlanacak videoyla duyuracak Eurovision Türkiye etkinlik kapsamında hangi ilden kaç kişinin oy kullandığını açıkladı. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılan 37 ülkenin şarkılarını internet sitesinde oylatan Eurovision Türkiye’nin etkinliğinde 81 ilden 1500 kişinin oy kullandığı açıklandı. Kocaeli de en fazla oyun kullanıldığı yedinci şehir. İstanbul’dan 331, Ankara’dan 156, İzmir’den 126, Bursa’dan 54, Eskişehir’den 50, Antalya’dan 45 kişi, Kocaeli’den kişi 34 oy kullandı. Sonuçlarla birlikte 20 Nisan sonrası Kocaeli’nin, bu yıl yarışmadaki en beğendi şarkı belli olacak. 2023’de kentin en beğendi şarkı, yarışmayı da kazanan İsveç’in şarkısı olmuştu.