Kocaelispor-Giresunspor canlı anlatım

Mücadele sona erdi
90+2 Giresunspor’da Talha'nın şutu savunmaya çarpıp kornere gitti
76 Kocaelispor'da Candeias farkı ikiye çıkaran golü attı
71 Kocaelispor Barış ile tehlikeli geldi. Barış'ın şutunda top yandan auta gitti.
57 Kocaelispor tehlikeli geldi. Ramil'in ceza sahasına çevirmek istediği topu kaleci kornere çeldi
46' İKİNCİ YARI BAŞLADI
İLK YARI SONA ERDİ
45 Kocaelispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Cihat istediği gibi vuramadı ve pozisyondan sonuç çıkmadı
40 Ramil'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti
33 Beridze müsait pozisyonda topu üstten auta attı
23 Kocaelispor'da Yusuf Cihat'ın uzaklardan gönderdiği şut az farkla auta gitti
13 Giresunspor'da Şahin'in şutunda sonuç çıkmadı
11' Kocaelispor'da Yusuf Cihat'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.
8' Kocaelispor atağında Amaral ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Ramil'e çıkardı. Ramil altı pasın içinde yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
1' Mücadele Giresunspor'un vuruşuyla başladı
Temsilcimiz Kocaelispor, kendi sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin önemli anları ozgurkocaeli.com.tr'den takip edebilirsiniz.