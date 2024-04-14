Kocaelispor-Giresunspor canlı anlatım

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Mücadele sona erdi

90+2 Giresunspor’da Talha'nın şutu savunmaya çarpıp kornere gitti

76 Kocaelispor'da Candeias farkı ikiye çıkaran golü attı

71 Kocaelispor Barış ile tehlikeli geldi. Barış'ın şutunda top yandan auta gitti.

57 Kocaelispor tehlikeli geldi. Ramil'in ceza sahasına çevirmek istediği topu kaleci kornere çeldi

46' İKİNCİ YARI BAŞLADI

İLK YARI SONA ERDİ

45 Kocaelispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Cihat istediği gibi vuramadı ve pozisyondan sonuç çıkmadı

40 Ramil'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti

33 Beridze müsait pozisyonda topu üstten auta attı

23 Kocaelispor'da Yusuf Cihat'ın uzaklardan gönderdiği şut az farkla auta gitti

13 Giresunspor'da Şahin'in şutunda sonuç çıkmadı

11' Kocaelispor'da Yusuf Cihat'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.

8' Kocaelispor atağında Amaral ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Ramil'e çıkardı. Ramil altı pasın içinde yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

1' Mücadele Giresunspor'un vuruşuyla başladı

Temsilcimiz Kocaelispor, kendi sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin önemli anları ozgurkocaeli.com.tr'den takip edebilirsiniz.

KOCAELİSPOR'UN İLK 11'İ

GİRESUNSPOR'UN İLK 11'İ