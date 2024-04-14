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Kocaeli'de çaldı İstanbul'da yakalandı

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Kocaeli’de 3 ilçede iş yeri ve kurumdan hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonla İstanbul’da yakalandı.

Kocaeli'de çaldı İstanbul'da yakalandı mask
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Edinilen bilgiye göre, 16 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’nin İzmit, Gebze ve Başiskele ilçelerinde iş yeri ve kurumlardan hırsızlık meydana geldi. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.A., dün yapılan operasyonla İstanbul’da yakalandı. Gözaltına alınarak Kocaeli’ye getirilen şüpheli, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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14 Nis 2024 - 20:18 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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