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Kaçak elektrikle düğün yapılıyor

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İzmit Yenişehir Mahallesi Atakan Sokak’ta bulunan boş arazide vatandaşların hafta sonları yaptıkları düğünlerle ilgili bu bölgede yaşayan sokak sakinlerinin ciddi iddiaları var.

Kaçak elektrikle düğün yapılıyor mask
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Alanda kurulan ses sistemi ve aydınlatma için Sedaş’ın direğinden kaçak elektrik çekildiğini iddia eden ve görüntülerini çeken vatandaşlar, Sedaş ve polise defalarca bilgi vermelerine rağmen kimsenin duruma müdahale etmediğini ve göz yumduklarını belirtti. Gündüz gözüyle kaçak elektriğin alana çekildiğini ifade eden vatandaşlar, “Bu bölgede oturan vatandaşlar olarak boş arazide yapılan düğünlerin bize verdiği rahatsızlığı artık geçtik. Ancak Sedaş’ın direğinden çekilen kaçak elektrik hepimizi rahatsız ediyor.

BİR İNSANIN ÖLMESİ Mİ LAZIM?

Sedaş’a bildirdik ama müdahale etmedi. Ne de olsa kayıp kaçak oranlarını biz vatandaştan alıyor. Polise bildirdik onlar da bir şey yapmıyor ve önlem almıyor. En son çareyi İzmit Kaymakamlığı’na dilekçe vermekte bulduk. Ama Kaymakamlık da bir işlem yapmadı. Hangi kuruma başvurursak işlem yapılacağını artık bilmiyoruz. O çekilen kaçak elektrikten bir insan öldüğünde mi önlem alacaklar çok merak ediyoruz. Artık en son görüntüleri çektik ve bu görüntüleri sizlerin aracılığı ile kamuoyunun görmesini istiyoruz. Bu kaçak elektrik çekilirken ya da kullanılırken bir insan ölmeden önlem alınmasını ve kaçak elektriğin bedelinin hiçbir suçu olmayan insanlardan alınmamasını istiyoruz” sözlerini kaydetti.

 

# ifade, İzmit

14 Nis 2024 - 20:41 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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