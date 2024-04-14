Yayalar yüzünden bisiklet yolunu kullanamıyorlar

Bisiklet ve motorsuz araçlar için ayrılan yolun yayalar tarafından kullanıldığını belirten vatandaşlar, “Bisiklet yolunda bisiklet ve motorsuz araçlarla geçtiğimizde çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yayalara çarpmamak için sürekli duruyoruz. Ama yayalar bu yolun bisikletlere ait olduğunu unutmuş durumda. Lütfen biraz daha dikkatli olalım, mümkün olduğunca herkes kendi yolundan ilerlesin. Aksi takdirde istenmeyen kazalar yaşanabilir. Bu konuda belediyenin bisiklet yoluna uyarıcı levhalar koymasını istiyoruz” dedi.