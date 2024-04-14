Kocaelispor zorlanmadı: 2-0

RAMİL GOLLE TANIŞTI

Maça mutlak galibiyet parolasıyla başlayan Kocaelispor golü de çabuk buldu. Yusuf Cihat’ın ara pasında topla buluşan Amaral’ın pasında Ramil altı pas üzerinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Kocaelispor bu golle öne geçti. 11.dakikada Yusuf Cihat’ın şutunda golü arayan Kocaelispor sonuç alamadı. 13.dakikada ise Giresunspor’da Şahin kaleyi yoklayan isim oldu ancak top üstten auta gitti. 23.dakikada Yusuf Cihat’ın sert şutu az farkla dışarı giderken 23.dakikada ise Beridze müsait bir fırsattan yararlanamadı. 40.dakikada ise Ramil’in şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

DANİ RAHATLATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısı ilk yarıyla oranla daha vasat geçti. 57.dakikada Ramil ceza sahasında topu içeri çevirmek istedi ancak kaleci gole izin vermedi. Genelde orta saha mücadelesinde geçen ikinci yarıda 71.dakikada Kocaelispor bu kez Barış ile gole yaklaştı. Barış’ın vuruşunda top auta gitti. 76.dakikada Barış’ın pasında topla buluşan Candeias’ın vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve mücadelede skor 2-0 oldu. Geriye kalan sürede gol olmadı ve karşılaşma 2-0 sona erdi.