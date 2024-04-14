Kocaeli ticaretinde hareketlilik sürüyor, işte açılan ve kapanan dükkanlar

TEKRARDAN TİCARETE DAHİL OLDULAR

Artan girdi maliyetleri ve vergiler başta olmak üzere Kocaeli’deki işletmecilerin bir kısmı, kepenklerini bir daha açmamak üzere indirdi. Bulundukları dükkânlarda kiracı olan işletmecilerin ardından boşaltılan bu dükkânların bir bölümü boş kaldı. Boş kalan dükkânların bir kısmı ise kısa sürede yeni işletmecisiyle tekrardan ticari hayata katıldı. Son dönemde Kocaeli’de açılan ve kapanan işletmeleri siz okurlarımız için derledik.

KAVURMACI AÇILDI

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi İshak Paşa Caddesi üzerinde yer alan ve daha önce bir çiçek evi tarafından işletilen dükkân boş kalmıştı. Mekana ‘Kavurmacı Çağrı’ isimli işletme açıldı.

PASTANE KAPILARINI AÇTI

İzmit Topçular Mahallesi Leyla Hanım Caddesi üzerinde inşaatı geçtiğimiz aylarda tamamlanan binanın altındaki dükkâna pastane açıldı. Yeni binanın işletmesinin adı ‘Tatlan Pastanesi’ oldu.

UZUN SÜRE BOŞ KALMIŞTI

Uzun süre boş kalan İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zorbey Sokak No:11’deki dükkan geçtiğimiz aylarda işletmecisine kavuştu. Dükkâna ‘İzmit Su Tesisat’ isimli bir işletme açıldı.

DÜKKÂN BOŞALTILDI

‘Taç’ isimli tül ve perde markası tarafından kullanılan İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki dükkân, işletmenin ayrılması sonrası boş kaldı. Boş kalan dükkâna nasıl bir işletme geleceği henüz belli değil.

MOTORCU KAPANDI KOMBİCİ GELDİ

İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yer alan, Kadıköy Mahallesi Katlı Otopark Alanı karşısındaki dükkâna geçtiğimiz aylarda motorcu açılmıştı. Motorcu kapandı, yerine ise kombici geldi.

DÜNYA MOBİLYA, ERGÜL MOBİLYA OLDU

Mobilyacıların yoğun olduğu İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerindeki Dünya Mobilya, Ergül Mobilya ismini aldı.

BOŞALTILDI VE SÖKÜM YAPILDI

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi üzerindeki tek katlı dükkânda daha önce bir İddia bahis bayisi hizmet veriyordu. İddia bayi dükkânı boşalttı ve cadde üzerindeki başka bir dükkâna taşındı.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İŞLETMESİ KAPANDI

‘Umut Ambalaj’ isimli temizlik ürünleri satan İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki dükkâna ‘Aqua Reef Central’ isimli akvaryum ve ürünleri satan işletme geldi.

GÖLCÜK’TEKİ SALON KAPANDI

Gölcük Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi üzerindeki dükkânda hizmet veren Playstation oyun salonu kapandı. ‘Playstation Pro Vip’ isimli işletme sonrası boş kalan dükkâna kiralık ilanı asıldı.

DAVID PEOPLE GİTTİ PACKET BURGER GELDİ

İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:188 adresinde David People isimli kafe dükkânı boşaltmıştı. Bu gelişme sonrası boş kalan dükkâna Packet Burger geldi.

GİYİM MAĞAZASI GELDİ

Öncesinde Vizyon Mühendislik Doğalgaz ve Tesisat isimli işletmenin hizmet verdiği dükkâna yeni bir işletme geldi. ‘Bİ&ER Man’ isimli yeni işletme giyim mağazası olarak açıldı.

BOŞ DÜKKANA ECZANE AÇILDI

‘Genç İletişim’ isimli işletmenin hizmet verdiği İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerindeki dükkân bir süre boş kalmıştı. Bu olay sonrası dükkâna eczane açıldı.

İLÇE BAŞKANLIĞI GELDİ

İzmit Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki binanın ikinci katına Zafer Partisi İzmit İlçe Başkanlığı geldi. İlçe başkanlığı binasının altındaki dükkâna da ‘Bambi Yatak’ yerine ‘Gönençler’ isimli işletme açıldı.

EMŞAV GİTTİ İNTERNET HABER SAYFASI GELDİ

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki binada hizmet veren Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) buradan çıktı, Kocaeli Haberdar Gazetesi internet haber sayfası geldi.

KUVEYT TÜRK ŞUBESİ AÇILDI

İzmit Karabaş Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde, inşaat çalışmaları tamamlanan binanın zemin katına Kuveyt Türk Bankası bir şubesini hizmete açtı.

ALTERNATİF BANK YERİNE GELDİ

Daha önce Alternatif Bank’ın hizmet verdiği İzmit Karabaş Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerindeki binanın en üst katı boşaldı. Boş kalan yere Marbaş Menkul Kıymetler geldi.

DAYANIŞMA VAKFI YENİ YERİNDE

Daha önce Zafer Partisi İl Başkanlığı’nın hizmet verdiği, daha sonra da boşalttığı binanın birinci katına sürücü kursu gelmişti. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki binanın ikinci katına da İzmit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM) geldi.

MARKETİN YARISI MOBİLYACIYA VERİLDİ

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki GÖLMER Gross Market kapandı. Dükkanın yarısına ‘Vela Home’ isimli mobilya markası geldi. Diğer yarısını ise İzmit Belediyesi kiraladı ve belediye buraya kent lokantası açacak.

MOTORCU AÇILDI

İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Baycan Sokak’ın kesiştiği noktada inşa edilen yeni binanın altındaki dükkân işletmecisine kavuştu. Yeni dükkâna motorcu açıldı.

KAHVE FİLOSU AÇILDI

Daha önce bir büfenin hizmet verdiği İzmit Cedit Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki dükkân bir süredir boştu. Dükkân yeni işletmecisine kavuştu, dükkâna ‘Kahve Filosu’ isimli bir işletme açıldı.

BELSA’YA GİYİM MAĞAZASI

Kısa süre önce Belsa’da ‘Taç’ tül ve perde markasının hizmet verdiği dükkan boş kalmıştı. Bu olaydan kısa süre dükkan yeni işletmecisine kavuştu, dükkana Sağınç Plus isimli giyim mağazası açıldı.