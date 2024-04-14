İzmit merkezdeki projede hedef 2025 başı: Cedit’te 14 blokun kaba inşaatı tamam

2025’TE TESLİM EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak yaptığı İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar hızlandı. 6 Şubat depremi nedeniyle yavaşlayan projede toplam 24 blokun temelleri atıldı ve 14 blokun kaba inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde çalışmaların daha da hızlanacağı öğrenilirken, Cedit sakinlerinin uzun zamandır bekledikleri konutların 2025 yılının başında teslimi için projeye ağırlık verilecek.

ZEMİN GÜÇLENDİRİLDİ

İzmit Belediyesi tarafından 2015 yılında kentsel dönüşüm çalışması başlatılan Cedit Mahallesi’nde, 2019 yılında İzmit Belediyesi’nin projeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devretmesiyle 2022 yılında ihale yapılmıştı. Temmuz 2022’de yapılan ihaleyi alan En-San İnşaat, çalışmalara ilk başladığında zemin yapısı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Kötü olan zemin fore kazıklarla güçlendirildi. Birçok noktada büyük istinat duvarları yapıldı.

14 BLOKTA KABA İNŞAAT BİTTİ

Toplam 56 blok ve 1105 dairenin yapılacağı İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 56 blokun 24’ünün temelleri atıldı, 14’ünün ise kaba inşaatları tamamlandı. Ramazan Bayramı’nın bitmesiyle önümüzdeki günlerde projede daha da ağırlık vereceği öğrenilen firma, zeminini iyileştirdiği üst bölgede yapılması planlanan blokların temellerini atacak. Çalışmalar bu hızla devam ederse Cedit sakinlerinin evleri 2025 yılının başında teslim edilmeye başlanacak.