Yüce Rıfat Sokak düzenleme istiyor

Aynı zamanda yolun her iki tarafına kaldırımlara yapılan araç parkları da yayaların kaldırımlarda yürümesini engelliyor. Bölgede yaşayan vatandaşların İzmit Belediyesi’nden bir talepleri var. Vatandaşlar, “ Seçim öncesi birçok sokağı hızlı bir şekilde düzenleyen İzmit Belediyesi’nin kent merkezinin dışında olan bu sokağımızın da halini görmesini istiyoruz. Bu yolda parke taşları sökülüp asfaltlama yapılmalı ve kaldırımlar düzenlenmeli. Yayaların kaldırımda geçeceği, araçların ise güvenli yolda geçmesini sağlayacak çalışmayı bir an önce yetkililer yapmalı. Seçim bitti diyerek taleplerimizin kulak ardı edilmemesini istiyoruz” dedi.