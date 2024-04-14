Giresunspor esame listesinde olmayan oyuncu mu oynattı?

Kocaelispor’un, Giresunspor’u kendi sahasında 2-0 yendiği mücadelede 86’ıncı dakika Giresunspor oyuna 25 numaralı futbolcusu Furkan Arda Kabaca’yı aldı. Fakat maç öncesi TFF’nin verdiği esame listesinde adı gözükmeyen Furkan Arda Kabaca’nın TFF’nin hatası yüzünden mi esame listesinde adının olmadığı yoksa Giresunspor’un isim listesini mi yanlış verdiği merak edildi. Konuyla ilgili konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise oyuncunun adının TFF’ye verildiğini söylerken, TFF’nin maç öncesi yayınladığı listenin yanlış olduğunu söyledi.

“Zaten kazandığımız bir maç. Çok da düşünülecek bir şey değil”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel konuyla ilgili olarak, “Net olarak bilmiyorum. Listede olmayan oyuncu oynattıklarına dair öyle bir konuşma oldu. Bizim dışımızda gelişen bir şey. Maç bizim için bitti. Baktığımızda onların o hatayı bilerek ya da bilmeyerek yapması bize en çok 3-0 hükmen döner. Zaten kazandığımız bir maç. Çok da düşünülecek bir şey değil” yorumunda bulundu.

“Bizim verdiğimiz listede adı var, federasyonun listesinde yok”

Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise kadroda olmayan oyuncu oynatması konusunda şu bilgileri paylaştı: “Şu an netleşen bir şeyimiz yok. Sportif direktörümüzle de görüşüyoruz. Bizim verdiğimiz listede adı var ama federasyonun listesinde oyuncumuzun adı yok. Net bir şey söylemem doğru olmaz.”