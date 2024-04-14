Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 Nis 2024 - 21:57- Spor G:

Giresunspor esame listesinde olmayan oyuncu mu oynattı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’un Giresunspor’u 2-0 yendiği mücadelede, Giresunspor’un listede olmayan bir oyuncuyu oyuna aldığı iddia edildi.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Giresunspor esame listesinde olmayan oyuncu mu oynattı? mask
Giresunspor esame listesinde olmayan oyuncu mu oynattı?
Giresunspor esame listesinde olmayan oyuncu mu oynattı?
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’un, Giresunspor’u kendi sahasında 2-0 yendiği mücadelede 86’ıncı dakika Giresunspor oyuna 25 numaralı futbolcusu Furkan Arda Kabaca’yı aldı. Fakat maç öncesi TFF’nin verdiği esame listesinde adı gözükmeyen Furkan Arda Kabaca’nın TFF’nin hatası yüzünden mi esame listesinde adının olmadığı yoksa Giresunspor’un isim listesini mi yanlış verdiği merak edildi. Konuyla ilgili konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise oyuncunun adının TFF’ye verildiğini söylerken, TFF’nin maç öncesi yayınladığı listenin yanlış olduğunu söyledi.

Giresunspor esame listesinde olmayan oyuncu mu oynattı?

“Zaten kazandığımız bir maç. Çok da düşünülecek bir şey değil”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel konuyla ilgili olarak, “Net olarak bilmiyorum. Listede olmayan oyuncu oynattıklarına dair öyle bir konuşma oldu. Bizim dışımızda gelişen bir şey. Maç bizim için bitti. Baktığımızda onların o hatayı bilerek ya da bilmeyerek yapması bize en çok 3-0 hükmen döner. Zaten kazandığımız bir maç. Çok da düşünülecek bir şey değil” yorumunda bulundu.

Giresunspor esame listesinde olmayan oyuncu mu oynattı?

“Bizim verdiğimiz listede adı var, federasyonun listesinde yok”

Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise kadroda olmayan oyuncu oynatması konusunda şu bilgileri paylaştı: “Şu an netleşen bir şeyimiz yok. Sportif direktörümüzle de görüşüyoruz. Bizim verdiğimiz listede adı var ama federasyonun listesinde oyuncumuzun adı yok. Net bir şey söylemem doğru olmaz.”

Giresunspor esame listesinde olmayan oyuncu mu oynattı?

# kocaelispor, VAR

14 Nis 2024 - 21:57 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.778.094 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL