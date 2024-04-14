Giresunspor esame listesinde olmayan oyuncu mu oynattı?

Kocaelispor’un, Giresunspor’u kendi sahasında 2-0 yendiği mücadelede 86’ıncı dakika Giresunspor oyuna 25 numaralı futbolcusu Furkan Arda Kabaca’yı aldı. Fakat maç öncesi TFF’nin verdiği esame listesinde adı gözükmeyen Furkan Arda Kabaca’nın TFF’nin hatası yüzünden mi esame listesinde adının olmadığı yoksa Giresunspor’un isim listesini mi yanlış verdiği merak edildi. Konuyla ilgili konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise oyuncunun adının TFF’ye verildiğini söylerken, TFF’nin maç öncesi yayınladığı listenin yanlış olduğunu söyledi.