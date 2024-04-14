Topçular sakinleri geri dönüşüm kutusu istiyor

Özellikle cam, metal, plastik, kağıt geri dönüşümlerini atmak için belediyeden kutu talep ettiklerini söyleyen vatandaşlar, “Kutu talebimiz ne yazık ki belediye tarafından yerine getirilmedi. Bu nedenle evlerimizde ayrıştırdığımız tüm atıkları götürüp evsel atık konteynerlerine atmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten çok üzücü. Belediyenin bu konuda insanlara yardım etmesi gerekiyor. Bizler evlerimizde ayrıştırma için çaba gösterirken bu işten para dahi kazanacak olan belediyenin bir çaba harcamamasını anlamıyoruz. Ayrıca her gün küresel ısınma, iklim felaketi konuşulurken bugün bizim hala ayrıştırma kutusu talep ediyor olmamız gerçekten çok acı” dedi.