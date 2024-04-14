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Topçular sakinleri geri dönüşüm kutusu istiyor

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İzmit Topçular Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar mahallelerinde geri dönüşüm kutularının olmamasından dolayı şikayetçi.

Topçular sakinleri geri dönüşüm kutusu istiyor mask
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Özellikle cam, metal, plastik, kağıt geri dönüşümlerini atmak için belediyeden kutu talep ettiklerini söyleyen vatandaşlar, “Kutu talebimiz ne yazık ki belediye tarafından yerine getirilmedi. Bu nedenle evlerimizde ayrıştırdığımız tüm atıkları götürüp evsel atık konteynerlerine atmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten çok üzücü. Belediyenin bu konuda insanlara yardım etmesi gerekiyor. Bizler evlerimizde ayrıştırma için çaba gösterirken bu işten para dahi kazanacak olan belediyenin bir çaba harcamamasını anlamıyoruz. Ayrıca her gün küresel ısınma, iklim felaketi konuşulurken bugün bizim hala ayrıştırma kutusu talep ediyor olmamız gerçekten çok acı” dedi.

 

# HER, para

14 Nis 2024 - 22:26 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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