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Türkiye’de bir ilk, Baba ve oğulun aynı ismi seçimi iptal ettirdi

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İzmit Arpalık İhsaniye köyünde 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde aday olan ve yeniden seçilen Hasan Erdöl’ün rakibi Oğuz Kocaoğlu seçime itiraz etti.

Türkiye’de bir ilk, Baba ve oğulun aynı ismi seçimi iptal ettirdi mask
Türkiye’de bir ilk, Baba ve oğulun aynı ismi seçimi iptal ettirdi
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İzmit İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itiraz dilekçesinde, muhtar seçilen Hasan Erdöl’ün babasının isminin de aynı olduğu ve seçmenin hangi Hasan Erdöl’e oy verdiği ile ilgili kafa karışıklığı yaşadığı, aynı zamanda oğul Hasan Erdöl’ün dışarıdan seçmen getirdiği ile ilgili ifadelere yer verildi. İlçe Seçim Kurulu, yaptığı değerlendirmenin ardından kararını verdi ve dışarıdan seçmen getirildiği ile ilgili itirazı reddetti. Ancak baba ve oğulun isminin aynı olmasının üzerine gitti.

KAFA KARIŞMA İHTİMALİ YÜKSEK

İlçe Seçim Kurulu yaptığı seçmen kütüğü araştırmasında mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan iki kişinin olduğunu fark etti. Bunlardan birinin 1949 doğumlu Ali Necattin ve Hatice Erdöl’ün oğlu Hasan Erdöl olduğu, diğerinin 1974 doğumlu Hasan Rafiye Erdöl’ün oğlu Hasan Erdöl olduğu ortaya çıktı. İlçe Seçim Kurulu, esasen kimin muhtar adayı olduğu ve vatandaşın kime oy verdiği ile ilgili kafasının karışabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Hangi Hasan Erdöl’ün aday olduğu ile ilgili seçmen kağıdında baba adı, anne adı ya da doğum tarihi belirtmemesinin kimin aday olduğu ile ilgili tereddüt oluşturduğuna kanaat getiren İlçe Seçim Kurulu seçimi iptal etti. Seçim, baba ve oğlun isminin aynı olması nedeniyle 2 Haziran’da yenilenecek.

Türkiye’de bir ilk, Baba ve oğulun aynı ismi seçimi iptal ettirdi

 

# seçim, İzmit, ilçe, itiraz

14 Nis 2024 - 23:04 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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