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Maç sonu konuşan Duhan Aksu: Buraya yatmaya gelmedim

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Kocaelispor’un, Giresunspor maçı sonrası Duhan Aksu konuştu. Aksu, Kocaelispor’a en iyi şekilde hizmet istediğini ve buraya yatmaya gelmediğini söyledi.

Muhammet Emin Can
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Maç sonu konuşan Duhan Aksu: Buraya yatmaya gelmedim
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Trendyol 1.Lig’in 30’uncu maç haftasında Kocaelispor, Giresunspor’u konuk etti. Ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor’u 2-0’lık skorla mağlup eden Kocaelispor’da maç sonunda Duhan Aksu açıklamalarda bulundu. Tüm maçları kazanmayı ve play-off mücadelesini iyi bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Duhan Aksu “Buraya katkı vermek için geldim, tek dezavantajım 2 ay takımdan ayrı çalışmış olmak. Verebildiğimin en fazlasını verip Kocaelispor’a hizmet etmek istiyorum. Buraya yatmaya gelmedim” dedi. 

# kocaelispor, ifade, hizmet

14 Nis 2024 - 23:46 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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