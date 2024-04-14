Maç sonu konuşan Duhan Aksu: Buraya yatmaya gelmedim

Trendyol 1.Lig’in 30’uncu maç haftasında Kocaelispor, Giresunspor’u konuk etti. Ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor’u 2-0’lık skorla mağlup eden Kocaelispor’da maç sonunda Duhan Aksu açıklamalarda bulundu. Tüm maçları kazanmayı ve play-off mücadelesini iyi bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Duhan Aksu “Buraya katkı vermek için geldim, tek dezavantajım 2 ay takımdan ayrı çalışmış olmak. Verebildiğimin en fazlasını verip Kocaelispor’a hizmet etmek istiyorum. Buraya yatmaya gelmedim” dedi.