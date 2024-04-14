Trendyol 1.Lig’in 30’uncu maç haftasında Kocaelispor, Giresunspor’u konuk etti. Ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor’u 2-0’lık skorla mağlup eden Kocaelispor’da maç sonunda Duhan Aksu açıklamalarda bulundu. Tüm maçları kazanmayı ve play-off mücadelesini iyi bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Duhan Aksu “Buraya katkı vermek için geldim, tek dezavantajım 2 ay takımdan ayrı çalışmış olmak. Verebildiğimin en fazlasını verip Kocaelispor’a hizmet etmek istiyorum. Buraya yatmaya gelmedim” dedi.
- Spor
Maç sonu konuşan Duhan Aksu: Buraya yatmaya gelmedim
Kocaelispor’un, Giresunspor maçı sonrası Duhan Aksu konuştu. Aksu, Kocaelispor’a en iyi şekilde hizmet istediğini ve buraya yatmaya gelmediğini söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.