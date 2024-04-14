2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Çanakkale'den Çan istikametine giden Feridun Aytepe idaresindeki 17 LF 027 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sefer Dal idaresindeki 17 AAY 103 plakalı otomobil ile Çanakkale-Çan kara yolunun 15. kilometresindeki Ahlatlıburun köyü sapağında çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Feridun Aytepe ve Sefer Dal ile araçlarda bulunan Seyfettin Damar, Azra Dal, Didem Dal, Özge Şen, İkra Şen ve Miray Şen sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.