Kent meydanı çöp kokuyor

Çöplerin sık sık alınmaması nedeniyle konteynerlerin dolup taştığını söyleyen vatandaşlar, “Konteynerler doldukça kent meydanını çöp kokusu sarıyor. Daha önce çöp konteynerleri alındığında yıkanıyordu. Artık yıkama işlemi de yapılmadığı için gerçekten koku çok rahatsız ediyor. Belediyenin bu konuda önlem almasını ve gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz. Burası kentin en kalabalık bölgesi. Burada böyle çöp kokusu olması gerçekten çok kötü” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.