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Kent meydanı çöp kokuyor

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İzmit’in en kalabalık bölgesi olan İzmit Kent Meydanı’nda bulunan evsel atık konteynerleri ile ilgili vatandaşların şikayeti var.

Kent meydanı çöp kokuyor mask
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Çöplerin sık sık alınmaması nedeniyle konteynerlerin dolup taştığını söyleyen vatandaşlar, “Konteynerler doldukça kent meydanını çöp kokusu sarıyor. Daha önce çöp konteynerleri alındığında yıkanıyordu. Artık yıkama işlemi de yapılmadığı için gerçekten koku çok rahatsız ediyor. Belediyenin bu konuda önlem almasını ve gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz. Burası kentin en kalabalık bölgesi. Burada böyle çöp kokusu olması gerçekten çok kötü” dedi.

 

14 Nis 2024 - 23:51 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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