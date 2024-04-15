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15 Nis 2024 - 01:15- Yaşam G:

Kocaeli’de 3 ilçe elektriksiz kalacak (15 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi)

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 3 ilçe elektriksiz kalacak.

Kocaeli’de 3 ilçe elektriksiz kalacak (15 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi) mask
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Kocaeli’de 15 Nisan’da SEDAŞ’ın gerçekleştireceği planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 3 ilçe elektriksiz kalacak. Kandıra, Gebze ve Dilovası’nda kesinti yaşanacak yerle şu şekilde:

PK KoduİlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
58893KOCAELİKANDIRA ELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCA AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, BEREN SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., KOCAKAYMAS KARANFIL, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD.15.04.202409:0015:30
58979KOCAELİGEBZE CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN 2211., 2211. SK., 2211/1. SK., 2212., 2212. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/2., 37/1. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/3. SK., 43. SK., 46. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56/1. SK., KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD.15.04.202408:3015:30
59005KOCAELİDİLOVASI TAVSANLI, TAVŞANLI 4552., 4553., AKŞEMSEDDİN SK., ÇİFTLİK CD., GİRESUNLULAR SK., İZMİT- İSTANBUL OTOBAN CD., KARABIYIK SK., KİRAZ SK.15.04.202409:0015:00

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, İstanbul, Kocaeli, ilçe, Gebze

15 Nis 2024 - 01:15 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

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