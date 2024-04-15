Kocaeli’de 3 ilçe elektriksiz kalacak (15 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 15 Nisan’da SEDAŞ’ın gerçekleştireceği planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 3 ilçe elektriksiz kalacak. Kandıra, Gebze ve Dilovası’nda kesinti yaşanacak yerle şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|58893
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCA
|AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, BEREN SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., KOCAKAYMAS KARANFIL, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD.
|15.04.2024
|09:00
|15:30
|58979
|KOCAELİ
|GEBZE
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN
|2211., 2211. SK., 2211/1. SK., 2212., 2212. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/2., 37/1. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/3. SK., 43. SK., 46. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56/1. SK., KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD.
|15.04.2024
|08:30
|15:30
|59005
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|TAVSANLI, TAVŞANLI
|4552., 4553., AKŞEMSEDDİN SK., ÇİFTLİK CD., GİRESUNLULAR SK., İZMİT- İSTANBUL OTOBAN CD., KARABIYIK SK., KİRAZ SK.
|15.04.2024
|09:00
|15:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.