Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 30’uncu maç haftasında Giresunspor’u konuk etti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan Kocaelispor 2-0’lık skorla kazanan taraf olarak ayrıldı. Maçı kazanan Kocaelispor’da Yusuf Abdioğlu açıklamalarda bulundu. Maç sonu konuşan Abdioğlu “Kesinlikle 3 puanı almamız gerekiyordu. 3 puanı aldık, mutluyuz. Biraz daha pozisyona girebilir miydik? Girebilirdik. Daha hareketli olabilir miydik? Olabilirdik. Geçmişi unuttuk, 3 maçta 7 puan aldık. Önümüzde de Ümraniyespor maçı, inşallah oradan da 3 puanı alacağız” dedi.
- Spor
Yusuf Abdioğlu: 3 puanı almamız gerekiyordu aldık
Kocaelispor’un, Giresunspor maçı sonrası Yusuf Abdioğlu açıklamalarda bulundu. Abdioğlu, Giresunspor maçından 3 puan alınması gerektiği ve bu puanın alındığını ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.