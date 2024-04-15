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Yusuf Abdioğlu: 3 puanı almamız gerekiyordu aldık

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Kocaelispor’un, Giresunspor maçı sonrası Yusuf Abdioğlu açıklamalarda bulundu. Abdioğlu, Giresunspor maçından 3 puan alınması gerektiği ve bu puanın alındığını ifade etti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Yusuf Abdioğlu: 3 puanı almamız gerekiyordu aldık
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Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 30’uncu maç haftasında Giresunspor’u konuk etti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan Kocaelispor 2-0’lık skorla kazanan taraf olarak ayrıldı. Maçı kazanan Kocaelispor’da Yusuf Abdioğlu açıklamalarda bulundu. Maç sonu konuşan Abdioğlu “Kesinlikle 3 puanı almamız gerekiyordu. 3 puanı aldık, mutluyuz. Biraz daha pozisyona girebilir miydik? Girebilirdik. Daha hareketli olabilir miydik? Olabilirdik. Geçmişi unuttuk, 3 maçta 7 puan aldık. Önümüzde de Ümraniyespor maçı, inşallah oradan da 3 puanı alacağız” dedi. 

# kocaelispor, Kocaeli

15 Nis 2024 - 00:14 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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