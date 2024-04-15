Kocaeli Türkiye’nin en zengin şehirleri arasında kaçıncı sırada?

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunu yayınladı. Kocaeli listenin zirvesinde yer aldı. Peki sıralama nasıl oldu? İşte ayrıntılar...
1-KOCAELİ
302.772
2- İSTANBUL
287.524
3-TEKİRDAĞ
253.501
4-ANKARA
230.677
5-İZMİR
218.779
6-BİLECİK
206.662
7-KIRKLARELİ
201.355
8-YALOVA
197.475
9-BURSA
192.098
10-ANTALYA
190.499
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.