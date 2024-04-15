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15 Nis 2024 - 01:00- Gündem G:

Kocaeli Türkiye’nin en zengin şehirleri arasında kaçıncı sırada?

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Kocaeli’nin Türkiye’nin en zengin şehirleri arasında kaçıncı sırada olduğu belli oldu.

Kocaeli Türkiye’nin en zengin şehirleri arasında kaçıncı sırada? mask
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Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunu yayınladı.  Kocaeli listenin zirvesinde yer aldı. Peki sıralama nasıl oldu?  İşte ayrıntılar...

1-KOCAELİ

302.772

2- İSTANBUL

287.524

3-TEKİRDAĞ

253.501

4-ANKARA

230.677

5-İZMİR

218.779

6-BİLECİK

206.662

7-KIRKLARELİ

201.355

8-YALOVA

197.475

9-BURSA

192.098

10-ANTALYA

190.499

Kaynak: Haber Merkezi

# İstanbul, Kocaeli, Türkiye

15 Nis 2024 - 01:00 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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