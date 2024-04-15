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15 Nis 2024 - 00:30- Gündem G:

Sürücüler dikkat! Kocaeli’de EDS’ler bugün denetime başladı

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Kocaeli EDS sistemi bugün itibariyle devreye girdi

Sürücüler dikkat! Kocaeli’de EDS’ler bugün denetime başladı mask
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Kocaeli’de farklı noktalara kurulan Elektronik Denetim Sistemi bugün (15 Nisan Pazartesi) devreye girdi. Gölcük ile Körfez arasında 5 farklı noktada, Kuurçeşme, Kartepe, Başiskele ve Gebze'de belirli noktalarda yer alan EDS’ler 15 Nisan Pazartesi günü devreye girdi. Hız koridorlarının oluşturulduğu bölgelerde kurallara uymayanlara ceza kesilecek. 2024 yılı için hız sınırı %10’dan %30 (otuz dâhil) kadar aşmanın cezası 1.506 TL, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 1.123,25TL oldu. Hız sınırı %30’dan %50’ye (elli dâhil) kadar aşmanın cezası 3.135 TL, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 2.351TL. Hız sınırı %50’den fazla aşmanın cezası 6.439 TL, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 4.829,00 TL.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Kartepe, Gebze, ceza, Körfez

15 Nis 2024 - 00:30 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
09

Comolokko - Aklınız varsa Körfez Hereke Dilovası Gebze Darıca ve Çayırovaya gidecekler otobanı kullanın Örnek verirsek Kuruçeşme Körfez arası giriş ve çıkış toplam 10 ₺ hız limiti 120 %10 esneklikle 132 km ortalama varış süresi 6 dk

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 15 Nisan 13:21
08

Sencer Bey - derince mevkindeki eds çok saçma bir konumda. 3x3 şeritli dümdüz bir yol da eds olması, üstelik hız sınırının 70 km gibi düşük olması aşırı saçma. izmit istikametinde buz panetinin oradaki üst geçidi geçince yol aşağı doğru biraz meyil alıyor. normal seyrinde giderken gaza basmasan bile 70 in üstüne çıkıyorsun. o yol için 70 çok az kalıyor bence. 90 olsa ideal olurdu. aynı yolun karşı istikameti de 82. neye göre belirlemişler bu rakamları merak ediyorum! 82 hız sınırı olan yerde en sol şeritte 40km hız ile gidip yolu tıkayan şöförlere de ayrıca değinmek lazım.

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 15 Nisan 12:05
10

Yalan Mı? - @Sencer Bey 08 nolu yoruma cevabı: Kesinlikle haklısınız. Ayrıca tüm araçlar 70 km/h ile aynı tutulmuş

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 15 Nisan 14:15
07

Ahmet K. - Bariyerle bölünmüş çift yönlü (ve de çift şerit) yollarda azamı hız yasa ile belirlenmiş. 110 km/h. Yerel yönetimler yasalar üstü mü verilen yetkiyi tahditliyor..

Yanıtla . 17Beğen . 2Beğenme 15 Nisan 11:17
06

Murat - EDS'nin olduğu trafik ışıkları adına sevindim. Kırmızıda geçen çok kural tanımaz var. Trafik ışıklarının tamamında EDS olsa keşke.

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 15 Nisan 11:10
05

5441 - Son zamanlarda aldığım en güzel haber servisler şimdi gidin bakalım uça uça...

Yanıtla . 18Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 09:25
04

Sadece Gerçekler - Ağır vasıta ve servis minibüslerini çok merak ediyorum

Bu kurala uyacaklar mi??

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 09:16
03

Vatandaş - Yolun en düz kaza riskinin en az olduğu bölgelere eds yapmak tabi ki bizim yöneticilerimize has bir durum. Yoksa sizlerden her gün kaza olan noktalar da bir şey beklemek tabi ki olası değil

Yanıtla . 44Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 09:05
02

Orcinal İzmit Lı - Ben gidiyorum yolumda,duba yok,yaz 156 jandarma...Bakacaz.

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 15 Nisan 08:48
01

Gökhan Hoş - Yollar daha da tıkanacak ve yerlerinin yanlış olduğunu anlayacaklar.

Yanıtla . 26Beğen . 2Beğenme 15 Nisan 06:02
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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