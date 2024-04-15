Sürücüler dikkat! Kocaeli’de EDS’ler bugün denetime başladı

Sencer Bey - derince mevkindeki eds çok saçma bir konumda. 3x3 şeritli dümdüz bir yol da eds olması, üstelik hız sınırının 70 km gibi düşük olması aşırı saçma. izmit istikametinde buz panetinin oradaki üst geçidi geçince yol aşağı doğru biraz meyil alıyor. normal seyrinde giderken gaza basmasan bile 70 in üstüne çıkıyorsun. o yol için 70 çok az kalıyor bence. 90 olsa ideal olurdu. aynı yolun karşı istikameti de 82. neye göre belirlemişler bu rakamları merak ediyorum! 82 hız sınırı olan yerde en sol şeritte 40km hız ile gidip yolu tıkayan şöförlere de ayrıca değinmek lazım.