Sürücüler dikkat! Kocaeli’de EDS’ler bugün denetime başlıyor

Kocaeli’de farklı noktalara kurulan Elektronik Denetim Sistemi bugün (15 Nisan Pazartesi) devreye giriyor. Gölcük ile Körfez arasında 5 farklı noktada, Kuurçeşme, Kartepe, Başiskele ve Gebze'de belirli noktalarda yer alan EDS’ler 15 Nisan Pazartesi günü devreye girecek. Hız koridorlarının oluşturulduğu bölgelerde kurallara uymayanlara ceza kesilecek. 2024 yılı için hız sınırı %10’dan %30 (otuz dâhil) kadar aşmanın cezası 1.506 TL, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 1.123,25TL oldu. Hız sınırı %30’dan %50’ye (elli dâhil) kadar aşmanın cezası 3.135 TL, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 2.351TL. Hız sınırı %50’den fazla aşmanın cezası 6.439 TL, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 4.829,00 TL.

Kaynak: Haber Merkezi