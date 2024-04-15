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Giresunspor Teknik Direktörü Güler: Gücümüz yetmedi

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Kocaelispor’a konuk olan ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan Giresunspor’da maç sonu Teknik Direktör Serkan Güler konuştu. Güler, güçlerinin Kocaelispor’a yetmediğini söyledi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Giresunspor Teknik Direktörü Güler: Gücümüz yetmedi
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Ligden düşmesi geçtiğimiz haftalarda kesinleşen Giresunspor, Kocaelispor ile karşılaştı. 7 puanla ligin son sırasında yer alan Giresunspor 2-0’lık skorla Kocaelispor’a yenildi. Maçın sonunda Giresunspor Teknik Direktörü Serkan Güler basın toplantısında konuştu. Teknik Direktör Güler konuşmasında “U-17, U-19 takımımızla oynuyoruz. Aşama kaydetmeyi hedefliyoruz. Bugün erken bir gol yedik, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Oyuncu anlamında gücümüz yetmedi ve ikinci golü de yedik. Gücümüzün yettiğince, haddimizi bilerek oynuyoruz” ifadelerini kullandı. 

# kocaelispor

15 Nis 2024 - 00:42 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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