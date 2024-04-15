Ligden düşmesi geçtiğimiz haftalarda kesinleşen Giresunspor, Kocaelispor ile karşılaştı. 7 puanla ligin son sırasında yer alan Giresunspor 2-0’lık skorla Kocaelispor’a yenildi. Maçın sonunda Giresunspor Teknik Direktörü Serkan Güler basın toplantısında konuştu. Teknik Direktör Güler konuşmasında “U-17, U-19 takımımızla oynuyoruz. Aşama kaydetmeyi hedefliyoruz. Bugün erken bir gol yedik, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Oyuncu anlamında gücümüz yetmedi ve ikinci golü de yedik. Gücümüzün yettiğince, haddimizi bilerek oynuyoruz” ifadelerini kullandı.
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Giresunspor Teknik Direktörü Güler: Gücümüz yetmedi
Kocaelispor’a konuk olan ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan Giresunspor’da maç sonu Teknik Direktör Serkan Güler konuştu. Güler, güçlerinin Kocaelispor’a yetmediğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.