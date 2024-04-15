ABD, MİT Başkanı Kalın'dan arabuluculuk talep etti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre CIA Başkanı William Burns, bayramda İbrahim Kalın'ı arayarak İran-İsrail gerginliğinde arabulucu olmasını istedi.

Kalın ile Burns, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu. ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA