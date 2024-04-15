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Kocaeli dahil 74 ilde “Mercek-17” operasyonu!

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74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonları düzenlendi.

Kocaeli dahil 74 ilde “Mercek-17” operasyonu!
Kocaeli dahil 74 ilde “Mercek-17” operasyonu!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı: "Operasyonlar sonucu; 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildi. 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. İstanbul'da 97 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 134 şüpheli gözaltına alındı.
Adana’da 38 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 53 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep’te 29 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi. 57 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’da 29 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 37 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 24 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi. 42 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya, Konya, Mersin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Aksaray, Kahramanmaraş, BalıkesirKocaeli, Kastamonu, Manisa, Ordu, Tekirdağ, Hatay, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Afyonkarahisar, Burdur, Rize, Batman, Çorum, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Muğla, Osmaniye, Sivas, Zonguldak, Düzce, Isparta, Van, Ağrı, Bartın, Trabzon, Yozgat, Adıyaman, Ardahan, Denizli, Hakkari, Kars, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Siirt, Sinop, Tokat, Uşak, Amasya, Bilecik, Bitlis, Bolu, Edirne, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya ve Niğde’de düzenlenen 'Mercek-17' operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 707 silah ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: İHA

# Kocaeli, sosyal, İstanbul, Sakarya, Balıkesir

15 Nis 2024 - 08:51 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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