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Altın tarihi zirveyi zorluyor

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Altın fiyatları Orta Doğu’da yaşanan gerilimden destek alarak zirveyi zorlamaya devam ediyor.

Altın tarihi zirveyi zorluyor mask
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İran'ın İsrail'e yaptığı kısa süreli saldırının etkileri altın tarafında hissedilmeye devam ediliyor. Ons altın güne 2344 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2372 dolar, en yüksek de 2372 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2357 dolardan işlem görüyor. Gram altın uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak güne 2439 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2437 lira, en yüksek de 2471 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 2456 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2554 liradan alınırken 2593 liradan satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

15 Nis 2024 - 09:06 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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