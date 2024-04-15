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Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı?

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı? mask
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Dolar/TL, bayram tatilinin ardından ilk işlem gününde zirve seviyesine yakın başladı.

Dolar/TL, ilk işlemlerde 32,4 civarında işlem gördü. Piyasalarda küresel jeopolitik gelişmeler Hazine borçlanması ve bütçe verileri takip edilecek.

Bayram tatil öncesi yerli yatırımcının artan Türk Lirası ihtiyacı dövizden dönüşümleri beraberinde getirmişti. Faiz artışlarıyla beraber gelen TL mevduat getirisi de Dolar/TL'de aşağı yönlü baskı yaratmıştı.

Bugün iç piyasada şubat ayı iş gücü istatistikleri, mart ayı bütçe gerçekleşmeleri ile Hazine'nin nisan ayı borçlanmaları takip edilecek.

Yurt dışı haber akışında ise İsrail-İran gerilimine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası-IMF bahar toplantıları için bu hafta ABD'ye gidecek.

Dünya Bankası, bayram tatili esnasında yapılan açıklamalara göre Türkiye'ye 2024-2028 döneminde 18 milyar dolar tutarında finansman sağlanmasını onayladı.

Üretkenlik artışı, istihdam, kamu hizmetlerinde iyileşme ve afetlere dayanıklılık alanlarında sağlanacak kaynakla birlikte Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanın tutarı 35 milyar dolara yükselecek.

# Türkiye, hafta, Bayram tatili

15 Nis 2024 - 09:17 - Ekonomi --- Okunma

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