Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Merkez Bankası, 818 milyar lira zarar açıkladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Merkez Bankası, 2023 yılında 818,2 milyar lira zarar açıkladı. Zararın büyük bölüm kur korumalı mevduattan kaynaklandı.

Merkez Bankası, 818 milyar lira zarar açıkladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Merkez Bankası, 2023 yılında 818,2 milyar lira zarar etti

TCMB'nin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 92'inci Hesap Dönemi Bilançosu yayımlandı.

Buna göre bankanın 2023 yılında zarar 818,2 milyar lira olurken, aktifleri 6,92 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Zararın büyük bölümünün kur korumalı mevduat fark ödemelerinden kaynaklandığı bildirildi.

TCMB, 2021 yılında 57,5 milyar lira, 2022 yılında 72 milyar lira kâr açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı bilançoya ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek.

15 Nis 2024 - 09:18 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.694.576 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL