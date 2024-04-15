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Selektörle radar uyarısı yapanlara kötü sürpriz

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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollardaki yoğunluk sürüyor. Düzce’de polis, belli noktalarda radar denetimi yaptı. Denetim sırasında, ileride radar olduğunu selektör yaparak diğer sürücülere haber verenlere para cezası kesildi.

Selektörle radar uyarısı yapanlara kötü sürpriz mask
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Düzce’de Ramazan Bayramı tatilinde artan trafik yoğunluğunda hız sınırlarına uyulması için polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de Çamköy bağlantı yolunda radar denetimi yaptı.

Denetim esnasında radar aracını görüp karşı yöndeki araçlara selektörle uyarılarda bulunan sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı.

Selektörle uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690’ar liradan toplam 45 bin 540 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

# polis, Ramazan

15 Nis 2024 - 09:24 - Türkiye --- Okunma

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