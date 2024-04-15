Önce güneş sonra yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre kent genelinde hava sıcaklıkları 4-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Pazartesi en düşük 13 en yüksek 28 parçalı bulutlu, Salı günü en düşük 14 en yüksek 31 derece parçalı bulutlu, Çarşamba en düşük 16 en yüksek 29 derece parçalı bulutlu, Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 15, en yüksek 28 derece Cuma günü ise en düşük 14 en yüksek 19 gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.