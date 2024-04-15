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Önce güneş sonra yağmur

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Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre, Kocaeli'de perşembe gününe kadar güneşli bir hava ardından ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Önce güneş sonra yağmur mask
Önce güneş sonra yağmur
Önce güneş sonra yağmur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre kent genelinde hava sıcaklıkları 4-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Pazartesi en düşük 13 en yüksek 28 parçalı bulutlu, Salı günü en düşük 14 en yüksek 31 derece parçalı bulutlu, Çarşamba en düşük 16 en yüksek 29 derece parçalı bulutlu, Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 15, en yüksek 28 derece Cuma günü ise en düşük 14 en yüksek 19 gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Önce güneş sonra yağmur

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, hava

15 Nis 2024 - 09:28 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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