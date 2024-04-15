Malatya'da otobüs devrildi: 22 yaralı

Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobildeki 3 kişi ile otobüsteki 19 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.