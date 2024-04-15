Malatya'da otobüs devrildi: 22 yaralı

Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobildeki 3 kişi ile otobüsteki 19 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA