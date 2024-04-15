Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı

Okullarda ikinci ara tatil 5 Nisan'da başladı ve derslere 1 hafta ara verildi. 9 günlük tatil, Ramazan Bayramı'yla aynı döneme denk geldi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci için tatil bugün sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı.
Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak
İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.