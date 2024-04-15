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15 Nis 2024 - 09:36- Gündem G:

Bayramda 2,8 milyon vatandaş şehirlerarası otobüslerle seyahat etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramında 2 milyon 800 bin vatandaşın şehirlerarası otobüsle seyahat ettiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, otobüslerdeki fahiş fiyatlarında önüne geçtiklerini belirterek, kuralları ihlal eden firmalara toplamda 5 ,3 milyon lira para cezası uyguladıklarını söyledi.

Bayramda 2,8 milyon vatandaş şehirlerarası otobüslerle seyahat etti mask
Bayramda 2,8 milyon vatandaş şehirlerarası otobüslerle seyahat etti
Bayramda 2,8 milyon vatandaş şehirlerarası otobüslerle seyahat etti
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FİRMALARA 5,3 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesi bakanlık olarak aldıkları sıkı tedbirler sayesinde birçok vatandaşa fahiş fiyattan bilet satılmasının önüne geçtiklerinin altını çizerek, “Bayram tatillerinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluklar yaşanmaktadır. 5 Nisan 2024 Cuma gününden bugüne kadar 80 bin 195 adet otobüs seferi gerçekleştirilmiş ve bu seferlerde 2 milyon 759 bin 818 adet yolcu taşınmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına biz de bu sürede denetimlerimizi hızlandırdık. Bu süre zarfında yurt genelinde ⁠4 bin 810 otobüs denetlenmiştir. Denetimlerimizde fahiş fiyatlı bilet satışı ve usulsüzlükler yapan otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

Bayramda 2,8 milyon vatandaş şehirlerarası otobüslerle seyahat etti

VATANDAŞLAR BAYRAMDA HUZURLU YOLCULUK YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yollarda ve yolcu taşımacılığında oluşacak yoğunluklara yönelik alınan tedbirler ve denetimler sayesinde vatandaşların bayram boyunca rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk yaptığını belirterek, “Bakanlık ekiplerimiz ve kolluk kuvvetleri ile 7 gün 24 saat sahada denetimlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını tamamlayabilmeleri için yurt genelinde otobüs denetimlerimizi etkin bir şekilde gerçekleştirdik” dedi.

Bayramda 2,8 milyon vatandaş şehirlerarası otobüslerle seyahat etti

80 BİN ADET OTOBÜS SEFERİ GERÇEKLEŞTİ

Ramazan Bayram tatilinde otobüs biletlerinin fahiş fiyatlı satışlarının önlenmesine yönelik denetimlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Bakan Uraloğlu, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip gerekli idari para cezalarının uygulandığını ifade etti. Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını kaydederek, “5 Nisan 2024 Cuma gününden bugüne kadar 80 bin 195 adet otobüs seferi gerçekleştirilmiş ve bu seferlerde 2 milyon 759 bin 818 adet yolcu taşınmıştır” diye konuştu.

Bayramda 2,8 milyon vatandaş şehirlerarası otobüslerle seyahat etti

4 BİN 810 OTOBÜS DENETLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri ile birlikte işbirliği içerisinde hareket ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Şehirlerarası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikli olarak fahiş fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ile korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810 otobüs denetlenmiştir” İfadesini kullandı.

KORSAN TAŞIMACILIĞA İZİN VERİLMEDİ

Yapılan denetimler kapsamında Karayolu Taşıma Kanunu’na aykırı bir şekilde ücret tarifesi uygulayan ve fahiş fiyatlı bilet satışı gerçekleştiren otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira İdari Para Cezası uygulandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca, korsan taşımacılık yapan ve izinli olmayan noktalarda yolcu alan/indiren veya tespit ettiğimiz diğer usulsüzlükler nedeniyle otobüs işletmecilerine 1 milyon 269 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşımızın bu yoğunluk süresince rahat bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilmeleri için ekiplerimiz görevini icra etmektedir. Öncelikle fahiş fiyatlarla bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için, yurt genelinde bu yöndeki otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir.”

Kaynak: Haber Merkezi

# ifade, para, Ramazan, Ramazan Bayramı

15 Nis 2024 - 09:36 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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