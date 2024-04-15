Kripto paralarda toparlanma çabası

Kripto para piyasaları, İran-İsrail çatışmalarının yarattığı gerilimin ardından toparlanmaya çalışıyor.
Lider kripto para Bitcoin (BTC), haftanın ilk işlem gününe yüzde 1 yükselişle 66 bin 300 dolar civarında işlem gördü.
İran'ın İsrail'e saldırısı piyasalarda tansiyonu yükseltti. Yatırımcılar, savaşın genişleyeceği endişesiyle riskli varlıklar satışlarını hızlandırdı.
İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Bitcoin, cumartesi günü yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydetmişti. BTC, cumartesi akşam saatlerinde 67 bin 900 dolardan 61 bin dolara kadar geriledi.
İran'ın saldırılarının sınırlı etki yaratması ve gerilimin seviyesinin bir miktar düşmesiyle birlikte riskli varlıklar toparlanma eğilimini güçlendirdi.
Buna rağmen Bitcoin, saldırıların gerçekleştiği zaman dilimindeki seviyesinden yaklaşık yüzde 4 geride seyrediyor. Mart ayındaki 74 bin dolarlık zirvenin ise yüzde 11 altında alıcı buluyor.
En büyük ikinci kripto para Ethereum da yüzde 2'nin üzerinde artışla 2 bin 227 dolardan el değiştiriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.