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Petrol haftaya nasıl başladı?

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İran'ın İsrail'e saldırısının ardından petrol fiyatlarının nasıl tepki vereceği merakla bekleniyordu. Brent petrol fiyatı haftaya nasıl başladı?

Petrol haftaya nasıl başladı? mask
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İran'ın hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırının ardından piyasa katılımcıları risk primlerini düşürdü. Bu durum petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Brent petrolün varili haftaya yüzde 0,19 düşüşle 90,28 dolar civarında başladı. WTI ham petrolün varili ise 85,43 dolardan alıcı buldu.

Analistler, İran saldırısının günler öncesinde petrol piyasasında fiyatlandığını belirtti.

Saldırının boyutunun sınırlı olmasının endişeleri hafiflettiğini vurgulayan uzmanlar, hala belirsizliğin olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar, İran nedeniyle yaşanabilecek arz riskinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanabileceğini de belirtti.

# hafta

15 Nis 2024 - 09:57 - Ekonomi --- Okunma

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