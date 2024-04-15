Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 110 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.
Ülkede 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.