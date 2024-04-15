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Meclis'te mesai yeniden başlıyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yerel seçim nedeniyle ara verdiği mesaisine yarın yeniden başlıyor. Meclis gündeminde önemli yasal düzenlemeler var. Enerji verimliliğini artıracak kanun teklifi ile turist rehberlerine yönelik düzenlemenin Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.

Meclis'te mesai yeniden başlıyor mask
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Enerji alanında düzenlemeler, ruhsatsız silah kullanımına ceza getirecek kanun teklifi...

Meclis, yerel seçimler için verdiği aranın ardından yoğun gündemle mesaisine başlayacak.

DENİZLER VE GÖLLERDE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ KURULABİLECEK

Genel Kurul'un ilk gündem başlığında enerji alanına yönelik teklif bulunuyor. Düzenleme, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Teklife göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

TURİST REHBERLİĞİ KANUN TEKLİFİ DE GENEL KURUL'DA ELE ALINACAK

Gündemde bekleyen bir diğer düzenleme ise Turist Rehberliği Meslek Kanunu teklifi...

Bu teklif, yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenlerin diğer şartları yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilmesini içeriyor.

RUHSATSIZ SİLAHA REKOR CEZA GÜNDEMDE

Meclis'in gündemine gelmesi beklenen düzenlemelerden biri de İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan teklif olacak. Ruhsatsız silah kullanımına verilen cezanın artırılması, silah parçalarının satılmasının engellenmesi gibi konular teklifte yer alacak.

KRİPTO PİYASASINA İLİŞKİN TEKLİF MECLİS'E SUNULACAK

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

Yaklaşık 30 maddelik teklifle kripto varlıkların hukuki tanımı yapılacak. Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar belirlenecek.

PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI OLACAK

Bu hafta, yerel seçimin ardından ilk kez siyasi partilerin genel başkanları da kürsüde olacak. Partilerin grup toplantıları yapılacak.

# Türkiye, hafta, ceza

15 Nis 2024 - 10:06 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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