Kocaelispor U14 ve U15 sezonu mağlubiyetle kapattı

BİRİ ALTINCI, DİĞERİ DÖRDÜNCÜ OLDU
Gelişim Ligi’nde normal sezon hafta sonu oynanan maçlarla sona erdi. Kocaelispor’un U14 ve U15 takımları ligi Kasımpaşa deplasmanında noktaladı. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde oynanan her iki kategoriye dahil maçı da temsilcimiz 2-0’lık sonuçla kaybetti. M.Zafer Akbaş’ın teknik sorumluluğunu yaptığı U14 takımı ligi 26 puanla altıncı, Hakan Sakarya yönetimindeki U15 takımı ise 31 puanla dördüncü sırada tamamladı.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.