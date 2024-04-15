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Kocaelispor U14 ve U15 sezonu mağlubiyetle kapattı

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Gelişim Ligi’nde Kocaelispor U14 ve U15 takımı sezonun son maçlarında Kasımpaşa’ya konuk oldu. Her iki maçı da temsilcimiz 2-0 kaybetti.

Kocaelispor U14 ve U15 sezonu mağlubiyetle kapattı mask
Kocaelispor U14 ve U15 sezonu mağlubiyetle kapattı
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BİRİ ALTINCI, DİĞERİ DÖRDÜNCÜ OLDU

Gelişim Ligi’nde normal sezon hafta sonu oynanan maçlarla sona erdi. Kocaelispor’un U14 ve U15 takımları ligi Kasımpaşa deplasmanında noktaladı. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde oynanan her iki kategoriye dahil maçı da temsilcimiz 2-0’lık sonuçla kaybetti. M.Zafer Akbaş’ın teknik sorumluluğunu yaptığı U14 takımı ligi 26 puanla altıncı, Hakan Sakarya yönetimindeki U15 takımı ise 31 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Kocaelispor U14 ve U15 sezonu mağlubiyetle kapattı

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Sakarya, HER, hafta, kocaelispor

15 Nis 2024 - 10:11 Kocaeli- Spor --- Okunma

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