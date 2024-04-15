Arslanbey’de minikler turnuvası zevkli geçti

8 TAKIM KATILIM SAĞLADI

Arslanbey Gençlerbirliği Kulübü öncülüğünde düzenlenen U11 Minikler Futbol Turnuvası Pazar günü yapıldı. Arslanbey Stadı’nda öğleden sonra başlayan turnuvada Arslanbey GB’nin yanı sıra Kocaelispor, İzmit GB, Tavşantepe, Maltaspor, Yahyakaptanspor, Marmaraspor ve Başiskele Yıldızspor mücadele etti. Çok zevkli maçlara sahne olan turnuvada minikleri hünerlerini konuşturdu. Ev sahibi Arslanbey GB Başkanı Murat Sağlam, katılım sağlayan kulüplere teşekkür etti. Maçların bitiminin ardından dereceye giren takımlara kupaları, tüm futbolculara turnuva hatırası olarak birer madalya verildi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ