Arslanbey’de minikler turnuvası zevkli geçti

8 TAKIM KATILIM SAĞLADI
Arslanbey Gençlerbirliği Kulübü öncülüğünde düzenlenen U11 Minikler Futbol Turnuvası Pazar günü yapıldı. Arslanbey Stadı’nda öğleden sonra başlayan turnuvada Arslanbey GB’nin yanı sıra Kocaelispor, İzmit GB, Tavşantepe, Maltaspor, Yahyakaptanspor, Marmaraspor ve Başiskele Yıldızspor mücadele etti. Çok zevkli maçlara sahne olan turnuvada minikleri hünerlerini konuşturdu. Ev sahibi Arslanbey GB Başkanı Murat Sağlam, katılım sağlayan kulüplere teşekkür etti. Maçların bitiminin ardından dereceye giren takımlara kupaları, tüm futbolculara turnuva hatırası olarak birer madalya verildi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.