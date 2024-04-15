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Başkan Gökçe: Derince için hep birlikte el ele çalışacağız

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Harikalar Sahili’nde hafta sonu güzel havanın tadını çıkartan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gökçe, “Daha güzel ve yaşanılabilir bir Derince için hep birlikte el ele çalışacağız” dedi

Başkan Gökçe: Derince için hep birlikte el ele çalışacağız mask
Başkan Gökçe: Derince için hep birlikte el ele çalışacağız
Başkan Gökçe: Derince için hep birlikte el ele çalışacağız
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SAHİLDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

31 Mart yerel seçimlerinde halkın yoğun teveccühü ile Derince Belediye Başkanlığı görevine seçilen Av. Sertif Gökçe, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Seçim sürecinin ardından vatandaşları ziyaret eden Başkan Gökçe bu kez Harikalar Sahili’nde çeşitli temaslarda bulundu. Dokuz günlük bayram tatilinin son günü sahil bandında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gökçe, ilçe sakinlerinin bayramlarını tebrik etti.

ÇAĞDAŞ YARINLAR VURGUSU

Hafta sonu güzel havanın tadını çıkartarak, sahilde piknik yapan vatandaşlarla tek tek sohbet eden Derince Belediye Başkanı Av. Başkan Sertif Gökçe “Derince’miz her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bizler de adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla her bir vatandaşımızla birlikte yöneteceğimiz ilçemizi çağdaş yarınlara ulaştıracağız. Daha güzel ve yaşanılabilir bir Derince için hep birlikte el ele çalışacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

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15 Nis 2024 - 10:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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