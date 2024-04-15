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15 Nis 2024 - 10:17- Ekonomi G:

İş arayanlar dikkat! Kocaeli'de çok sayıda firma eleman arıyor

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Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesi yayımlandı, Kocaeli'de çok sayıda firma 2 bin 156 eleman alacak.

İş arayanlar dikkat! Kocaeli'de çok sayıda firma eleman arıyor mask
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İŞKUR Kocaeli açık iş ilanları listesini yayınlandı. Kocaeli'de çok sayıda firma farklı mesleklerde 2 bin 156 eleman alacak.

Size uygun gördüğünüz iş ilanıyla ilgili İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü’nü arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. 

AŞAĞIDAKİ DOSYAYI İNDİREREK İŞ İLANLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ

Kaynak: Haber Merkezi

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15 Nis 2024 - 10:17 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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