Hakan Çağlayan’dan fırıncılara tepki: Yiyecek ekmek bulamıyoruz

EKMEĞE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞANDI
Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü Kocaeli’deki fırınlar, Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla kapalıydı. Arife günü ve bayramın birinci günü kapalı kalacakları günler için üretim kapasitesini arttıran fırıncılar bakkal ve marketlere ekmek dağıtımı yapsa da bazı vatandaşlar ekmeğe yine de ulaşmakta zorluk yaşadı. İşletme sahipleri gerek kendileri gerekse de personellerinin tatil yapabilmesi için kapalı kalma kararı alırken vatandaşlar ise karşılaştıkları duruma anlam veremedi.
ZİHNİYETİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL
Konuyla ilgili Kocaeli EYT Derneği Başkanı ve EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlayan sosyal medyadan tepki gösterdi. Hakan Çağlayan, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bayramda fırınların tamamını kapatan zihniyeti anlamak mümkün değil. İki gündür yiyecek ekmek bulamıyoruz. Bu insanlara eziyetten başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı. Çağlayan bu paylaşımının altında yorum yapanlarla da yer yer gerginlik yaşadı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Dinlenme Hakkı - Öncesinde bas bas bağırdılar 2 gün kapalıyız diye. Stoğunu yapacaksın. Fırıncı da insan. 2 gün bayram yapıp dinlenmesin mi?
Pasali - Eyt mi kaldı bu da kendini bi şey sanıyor taş ye atılan ekmeklerin israfı ne olacak bence haftada 2 gün fırınlar kapandın..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.