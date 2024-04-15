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15 Nis 2024 - 10:19- Gündem G:

Hakan Çağlayan’dan fırıncılara tepki: Yiyecek ekmek bulamıyoruz

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Kocaeli Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği Başkanı Hakan Çağlayan, bayramın ikinci ve üçüncü günü kapalı olmaları sebebiyle fırıncılara tepki gösterdi. Çağlayan “Yiyecek ekmek bulamıyoruz” dedi.

Muhammet Emin Can
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Hakan Çağlayan’dan fırıncılara tepki: Yiyecek ekmek bulamıyoruz mask
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EKMEĞE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞANDI

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü Kocaeli’deki fırınlar, Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla kapalıydı. Arife günü ve bayramın birinci günü kapalı kalacakları günler için üretim kapasitesini arttıran fırıncılar bakkal ve marketlere ekmek dağıtımı yapsa da bazı vatandaşlar ekmeğe yine de ulaşmakta zorluk yaşadı. İşletme sahipleri gerek kendileri gerekse de personellerinin tatil yapabilmesi için kapalı kalma kararı alırken vatandaşlar ise karşılaştıkları duruma anlam veremedi.

ZİHNİYETİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Konuyla ilgili Kocaeli EYT Derneği Başkanı ve EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlayan sosyal medyadan tepki gösterdi. Hakan Çağlayan, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bayramda fırınların tamamını kapatan zihniyeti anlamak mümkün değil. İki gündür yiyecek ekmek bulamıyoruz. Bu insanlara eziyetten başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı. Çağlayan bu paylaşımının altında yorum yapanlarla da yer yer gerginlik yaşadı.

 

# sosyal, Kocaeli, Ramazan, sosyal medya

15 Nis 2024 - 10:19 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Dinlenme Hakkı - Öncesinde bas bas bağırdılar 2 gün kapalıyız diye. Stoğunu yapacaksın. Fırıncı da insan. 2 gün bayram yapıp dinlenmesin mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 11:42
01

Pasali - Eyt mi kaldı bu da kendini bi şey sanıyor taş ye atılan ekmeklerin israfı ne olacak bence haftada 2 gün fırınlar kapandın..

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 15 Nisan 10:45

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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