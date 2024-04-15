Hakan Çağlayan’dan fırıncılara tepki: Yiyecek ekmek bulamıyoruz

EKMEĞE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞANDI

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü Kocaeli’deki fırınlar, Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla kapalıydı. Arife günü ve bayramın birinci günü kapalı kalacakları günler için üretim kapasitesini arttıran fırıncılar bakkal ve marketlere ekmek dağıtımı yapsa da bazı vatandaşlar ekmeğe yine de ulaşmakta zorluk yaşadı. İşletme sahipleri gerek kendileri gerekse de personellerinin tatil yapabilmesi için kapalı kalma kararı alırken vatandaşlar ise karşılaştıkları duruma anlam veremedi.

ZİHNİYETİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Konuyla ilgili Kocaeli EYT Derneği Başkanı ve EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlayan sosyal medyadan tepki gösterdi. Hakan Çağlayan, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bayramda fırınların tamamını kapatan zihniyeti anlamak mümkün değil. İki gündür yiyecek ekmek bulamıyoruz. Bu insanlara eziyetten başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı. Çağlayan bu paylaşımının altında yorum yapanlarla da yer yer gerginlik yaşadı.