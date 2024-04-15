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Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar sürüyor

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Çayırova Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’yle hayata geçirdiği ve ilçeye kimlik kazandıracak kent meydanı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projede caminin ardından inşası süren kafeteryanın da kaba inşaatı tamamlandı.

Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar sürüyor mask
Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar sürüyor
Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar sürüyor
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Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar sürüyor. Çayırova Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte hayata geçirdiği Çayırova Kent Meydanı’nda inşa edilen kafeteryanın kaba inşaatı tamamlandı. Çayırova’ya büyük değer katacak ve ilçenin kimliğine büyük katkılar sunacak proje kapsamında ilk olarak üç katlı yeraltı otoparkının ve akabinde caminin kaba inşaatı tamamlanmıştı. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti,  kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi haline gelecek projede ise son olarak inşa edilen kafeteryanın kaba inşaatı tamamlandı.

 

Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar sürüyor

KAFETERYANIN KABA İNŞAATI TAMAMLANDI

25 bin metrekare alanda, gelecekte yaşanabilecek otopark sorunlarına da çözüm olacak üç katlı yer altı otoparkı ve yeni inşa edilen camisi ile sosyal donatılarıyla birlikte Çayırovalıların nefes alacağı bir meydan olacak kent meydanında, kafeteryadaki kaba inşaatın da tamamlanmasının ardından ince işçilik ve çevre düzenleme çalışmaları da hız kazandı. Çayırovalıların yeni yaşam alanı olacak projenin, yapılacak ince işçilik ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından ilçe sakinlerinin kullanımına en kısa sürede açılması planlanıyor.

Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar sürüyor

Kaynak: Bülten

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15 Nis 2024 - 10:27 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

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