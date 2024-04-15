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Yeni anneye 350 euro destek! Kimler faydalanabilecek?

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği destekli projeyle birlikte, seçili üç şehirde 0-36 aylık çocuğa olan sigortalı 3.500 anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek ödemesi yapacak. Peki bundan kimler faydalanabilecek?

Yeni anneye 350 euro destek! Kimler faydalanabilecek? mask
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamladı.

AB'nin finansman desteği sağladığı proje kapsamında, 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 Euro destek verilecek.

3.500 ANNE VE 3.500 BAKICI YARARLANACAK

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak. Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

"ANNELERİ DE ÇOCUKLARI DA BAKICILARI DA DESTEKLEMİŞ OLACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdama büyük önem verdiklerini ve kayıt dışı istihdamla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Işıkhan, "SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi. Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız" dedi.

ANALIK İZNİ BİTMİŞ OLMALI

* Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,

* Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

* Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),

* Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,

* En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve tam zamanlı sigortalı olarak (4/A sigortalılar) çalışmanız ve adınıza aylık 30 gün prim bildiriliyor olmanız,

* Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız,

* SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,

* Bakıcınızın ücretini en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyinden ödemeniz,

* Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekiyordu. Yeni dönemde de benzer şartların geçerli olması bekleniyor. Kaldı ki ‘sgkegitimlibakici.org’ internet adresinde bu şartlar yer almaya devam ediyor.

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15 Nis 2024 - 10:29 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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